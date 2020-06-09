В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров по MH17

Прокурор Нидерландов Тейс Бергер заявил, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17), которое произошло в 2014 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, тогда на Украине заявили, что радар в момент катастрофы не работал и не зафиксировал никаких первичных радиолокационных данных.

Бергер добавил, что в результате изучения имеющих данных было установлено, что радары не обнаружили истребителя или ракеты в момент катастрофы. При этом эти сведения не означают, что ракеты там действительно не было.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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