Коронавирус выявлен у менее 10% несовершеннолетних среди заразившихся в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 7,5% заразившихся коронавирусом детей в возрасте до 18 лет, цитирует ТАСС.

«7,5% — это 35,6 тысяч детей», — уточнила Голикова.

По ее словам, дети чаще всего болеют в легкой и бессимптомной форме.

Кроме того, в 94% российских организаций для детей-сирот не выявили случаев COVID-19 среди детей.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.

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