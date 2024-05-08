Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны даты проведения саммита НАТО в США

Саммит НАТО в США пройдет с 9 по 11 июля

close
100%
Yves Herman/Reuters

Саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) пройдет в США с 9 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

«США примут саммит НАТО в Вашингтоне 9, 10 и 11 июля 2024 года. Саммит пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа встречи будет озвучена позднее.

До этого газета Corriere della Sera писала, что НАТО на саммите в США может объявить об отказе вводить войска на Украину. На cаммите планируют передать предcедательcтво в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Также газета Corriere della Sera писала, что на июльском саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами