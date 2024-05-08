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Искавших в российской школе «нелюдей» членов «Русской общины» наказали

Членов «Русской общины», блокировавших школу в Батайске, арестовали

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Батайский городской суд Ростовской области арестовал шесть человек на трое суток после конфликта между учителем и учеником школы Батайска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

В Telegram-канале «Русской общины» рассказали, что их члены пришли в школу по приглашению директора и сами позвали туда силовиков, «чтобы спокойно разобраться в ситуации» с учеником, который во время конфликта с учителем заявил о желании «поставить русских на колени». В итоге десятки мужчин окружили учебное учреждение из-за конфликта и искали внутри «нелюдей».

Суд предъявил участникам инцидента обвинения в организации незаконного массового мероприятия и нарушении общественного порядка. Шестерым нарушителям назначили по трое суток административного ареста.

Глава администрации города Роман Волошин после случившегося призвал местных жителей не поддаваться на провокации и доверять официальным источникам информации. Он отметил, что держит ситуацию на контроле, а сам инцидент разрешили.

Ранее суд вынес приговор чемпиону по джиу-джитсу, проломившему череп подростку в Москве.

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