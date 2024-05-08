Пародист Аскаров попал в инфекционную больницу и ждет вердикта врачей

Пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» свою госпитализацию. По словам артиста, врачи пока не выявили у него пневмонию.

«Я действительно нахожусь в первой инфекционной (Инфекционная клиническая больница № 1 Москвы. – «Газета.Ru»). Пока проверяют, вердикт не вынесли еще. Спасибо за беспокойство», — сказал Аскаров.

По данным Telegram-канала «112», 7 мая 47-летнего Аскарова госпитализировали в инфекционное отделение. Сообщается, что у артиста были симптомы острой респираторной вирусной инфекции, врачи заподозрили пневмонию. Сейчас ему проводится полный комплекс обследований.

Юрий Аскаров родился в феврале 1977 года в Красноярском крае. Окончил ГИТИС, является выпускником Эстрадно-циркового училища. Аскаров постоянно участвовал в телевизионных программах «Аншлаг», «Субботний вечер», «Танцы со звездами», «Смеяться разрешается» и многих других.

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