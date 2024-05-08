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Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности

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Global Look Press

Сирены ракетной опасности сработали на территории города Белгорода и в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

На этом фоне глава субъекта призвал граждан оставаться дома или пройти в укрытия, если они уже находятся на улице. При этом он подчеркнул, что людям следует держаться подальше от окон.

Днем 8 мая украинские войска обстреляли село Муром, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Во время атаки представители властей призвали местных жителей спуститься в укрытия.

Незадолго до этого Гладков заявил об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Малиновка в Белгородском районе. Губернатор региона уточнил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон-камикадзе и с его помощью повредили грузовой автомобиль. Никто из мирных граждан не пострадал, рассказал глава субъекта.

Ранее украинский дрон атаковал гражданские автомобили в Борисовском районе Белгородской области.

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