«Зенит» пригласил фанатов «Факела» в Санкт-Петербург после кричалки про позор футбола

Петербургский «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков «Факела» на экскурсию по Санкт-Петербургу в следующем сезоне. Информация об этом появилась в Telegram-канале фанатов воронежского клуба.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках РПЛ», — указано в сообщении.

Болельщики воронежской команды в ходе игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежской и петербургской командами скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее в «Факеле» отказались называть «Зенит» позором российского футбола.