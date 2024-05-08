Решетников заявил о необходимости расширить частную собственность в экономике

В России планируют расширить понятие частной собственности в российской экономике путем передачи бизнесу неэффективно управляемых государственных активов. Об этом сообщил и.о. главы Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика» выставки «Россия», передает ТАСС.

«У государства очень много объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить», — отметил Решетников

В качестве примера и.о. министра привел туристические объекты и санатории на Северном Кавказе, «не приведенные в порядок», чьи нынешние госсобственники вынуждены обращаться к государству за субсидиями.

«Решая такие вопросы, надо расширять частные права собственности в экономике», — заявил Решетников.

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