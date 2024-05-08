Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решетников заявил о необходимости расширить частную собственность в экономике

Решетников призвал приватизировать убыточные государственные объекты в России

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

В России планируют расширить понятие частной собственности в российской экономике путем передачи бизнесу неэффективно управляемых государственных активов. Об этом сообщил и.о. главы Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика» выставки «Россия», передает ТАСС.

«У государства очень много объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить», — отметил Решетников

В качестве примера и.о. министра привел туристические объекты и санатории на Северном Кавказе, «не приведенные в порядок», чьи нынешние госсобственники вынуждены обращаться к государству за субсидиями.

«Решая такие вопросы, надо расширять частные права собственности в экономике», — заявил Решетников.

В начале апреля министр финансов РФ Антон Силуанов посчитал реалистичной приватизацию «Дом.РФ» через IPO.

Ранее Росимущество продало «Росспиртпром».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами