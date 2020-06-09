Разлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино

Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает «Интерфакс» слова губернатора Красноярского края Александра Усса.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длиной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя», — сказал Усс.

Он добавил, что в настоящее время необходимо не допустить попадания топлива в одноименную реку, которая пролегает на территории Большого арктического заповедника на север в направлении Карского моря.

Усс считает, что не допустить дальнейшего разлива все еще возможно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение после инцидента с утечкой топлива

— Нефтепродукты на 2-5 см проникли в почву на месте разлива в Норильске

— В Норильск для ликвидации ЧС прибыли спасатели арктического отряда