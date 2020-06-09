Мачу-Пикчу снова откроется для туристов с 1 июля в Перу

Знаменитый город Инков Мачу-Пичку вновь откроется для туристов в Перу с 1 июля после длительного перерыва из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на перуанские СМИ.

В связи с открытием власти Перу пообещали сделать доступ в архитектурный памятник бесплатным для госслужащих, детей, подростков и пенсионеров вне зависимости от гражданства.

Для того, чтобы попасть на территорию комплекса, туристу будет необходимо продезинфицировать обувь, вымыть руки и надеть маску.

Поезда, которые будут ходить к месту, где располагается парк, будут заполнены лишь наполовину.

Мачу-Пикчу располагается на вершине горного хребта в Перу на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. В комплекс невозможно попасть без специального гида, время пребывания в нем строго регламентировано вне зависимости от сезона.

По последним данным, в Перу коронавирус подтвердился более чем у 200 тыс. человек. Погибли более 5,5 тыс. пациентов, почти 90 тыс. — выздоровели.