В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.

В документе говорится, что низкий клиренс самолетов «Сухой суперджет» не позволяет использовать их в некоторых российских аэропортах. Кроме того, доля иностранных комплектующих судна составляет 68%, что усложняет локализацию производства.

По этой причине предлагается возобновить производство Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийный выпуск.

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