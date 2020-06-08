В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
В документе говорится, что низкий клиренс самолетов «Сухой суперджет» не позволяет использовать их в некоторых российских аэропортах. Кроме того, доля иностранных комплектующих судна составляет 68%, что усложняет локализацию производства.
По этой причине предлагается возобновить производство Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийный выпуск.
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