Суд установил залог для убившего Джорджа Флойда полицейского в размере $1,25 млн

Судья установила залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского Дерека Шовина в размере $1,25 млн, передает РИА «Новости».

«Я устанавливаю безусловный залог $1,25 млн или $1 млн с условиями, что нет контакта с членами семьи жертвы, что он не работает в правоохранительных органах, что сдаст все огнестрельное оружие, все разрешения на него и лицензии», — заключила судья.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США рассказали о репутации участка, полицейские которого задерживали Джорджа Флойда

— Родные Джорджа Флойда обратились к ООН