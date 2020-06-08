О начале купального сезона в России рассказали в Гидрометцентре
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что уже на следующей неделе вода в районе Черноморского побережья прогреется до +20°С. Сейчас там +17°С — +18°С.
При этом купания уже могут начаться в конце текущей недели на Азовском море.
Вильфанд добавил, что в центральной части Европейской России также стремительно начнут прогреваться водоемы, что позволит начать там купальный сезон.
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