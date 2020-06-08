Нефтепродукты на 2-5 см проникли в почву на месте разлива в Норильске

Нефтепродукты проникли в землю в среднем на 2-5 см на месте разлива в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Красноярского края со ссылкой на исследования экспертов.

Специалисты взяли пробы почвы на пораженной нефтью территории и пришли к выводу, что проникновение нефтяной смеси в почву составляет не менее 2-5 см. При этом примерная площадь загрязнения пойменных почв составляет около 5 кв. км. По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США готовы помочь России ликвидировать разлив топлива в Норильске

— В МЧС сообщили, какой объем водонефтяной смеси собран под Норильском

— МЧС России ответило на предложение США о помощи в ликвидации аварии в Норильске