В России выявили еще 8985 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионах России коронавирус диагностировали у 8 985 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Больше всего новых случаев выявили в Москве, где за сутки прирост составил 2001.

Также за 24 часа в стране выздоровели 3 957 пациентов, а скончались — 112.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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