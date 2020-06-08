В МЧС сообщили, какой объем водонефтяной смеси собран под Норильском

Замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал, какой объем водонефтяной смеси был собран после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спасатели уже собрали 2776 кубометров такой смеси.

По словам Чуприяна, объемы будут увеличены.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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