Машина въехала в толпу митингующих в Сиэтле

Водитель легкового автомобиля въехал в толпу протестующих против полицейского насилия в американском Сиэтле, после чего открыл стрельбу по участникам акции. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Полиция оперативно задержала водителя. В результате стрельбы пострадал один человек. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящее время правоохранители ведут расследование произошедшего. О мотивах задержанного не сообщается.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.