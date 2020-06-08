Новый морской заповедник появится на Чукотке

Морскую охранную зону, прилегающую к национальному парку «Берингия», начали создавать на Чукотке для защиты экосистемы побережья от загрязнения при добыче сырья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя парка.

«Создание этой зоны защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов», — заявили в «Берингии».

Проект положения об охранной зоне в настоящее время ждёт утверждения в Минприроды России.

Прибрежная зона в районе парка «Берингия» является местом лежбищ моржей и других ластоногих, обитания косаток, скопления северных морских птиц.

Национальный парк «Берингия» является самой восточной природоохранной зоной РФ. В нем обитают также белые медведи, полярные волки, снежные бараны и другие редкие животные.

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