В Хьюстон доставили тело Джорджа Флойда

Тело афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от действий полиции во время задержания, доставили в Хьюстон. Об этом сообщает телеканал WBAL TV 11.

Там должна пройти церемония прощания с Флойдом и сами похороны.

В поминальных мероприятиях, по данным телеканала, примут участие правозащитники, а также несколько политиков США, среди которых экс-вице-президент США Джо Байден.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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