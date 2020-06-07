Депутат Рады обвинил власти в замалчивании данных о биолабораториях США в стране

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинские власти пытаются скрыть данные о военных американских биолабораториях. Об этом сообщает «112 Украина».

Он отметил, что биолаборатории изучают опасные инфекции, а также создают биологическое оружие и осуществляют расследовательскую деятельность.

«Власть окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий на Украине», — сказал Кузьмин.

Депутат рассказал, что партия направляла запрос по этому вопросу президенту Украины Владимиру Зеленскому, который перенаправил его премьеру, а тот — министерству здравоохранения.

Как добавил Кузьмин, минздрав дал «два взаимоисключающих ответа». Так, согласно первому, «американские биологические лаборатории отсутствуют» на Украине, а второй утверждает, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине».

Депутат также уточнил, что украинское посольство ответило на аналогичный запрос ОПЗЖ тем, что американское миноборны занимается «мирным изучением опасных вирусов» на Украине совместно с украинским правительством.