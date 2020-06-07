В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка убили в парадной, пишет СУ СКР по городу.

Отмечается, что молодого человека избили, а потом нанесли несколько ножевых ударов.

Скорую помощь вызвали жители дома, услышавшие крики. Тем не менее, подросток умер.

Полиция задержала подозреваемого 49-летнего мужчину и возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

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