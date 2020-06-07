На двух шахтах в ДНР произошли ЧП, есть погибший

Один горняк погиб, еще один пострадал в результате чрезвычайных происшествий на шахтах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС ДНР.

Первое ЧП произошло на шахте «Холодная Балка» в Макеевке, где в результате выпадения из кровли куска породы погиб горнорабочий.

Другой случай произошел на одной из шахт Кировского. Куском породы травмировало горняка, которого пришлось госпитализировать.

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