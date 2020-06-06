В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек
В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 264 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 9511, выздоровели 5450, скончался 331 пациент.
В Молдавии с 17 марта по 15 мая действовал режим чрезвычайного положения. После страна начала постепенно снимать ограничения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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