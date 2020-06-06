Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом
Доктор Мясников рассказал, что стресс может провоцировать заражение коронавирусом. Об этом врач сообщил в эфире телеканала »Россия 1».
«Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — сказал Мясников.
Доктор подчеркнул, что те, кто боятся заболеть, более подвержены коронавирусу. Специалист сослался на лабораторный эксперимент, когда запуганные крысы болели чаще и тяжелее по сравнению со спокойными сородичами.
В России выявлено почти 459 тысяч заражений коронавирусом, скончались 5725 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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