Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом

Доктор Мясников рассказал, что стресс может провоцировать заражение коронавирусом. Об этом врач сообщил в эфире телеканала »Россия 1».

«Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — сказал Мясников.

Доктор подчеркнул, что те, кто боятся заболеть, более подвержены коронавирусу. Специалист сослался на лабораторный эксперимент, когда запуганные крысы болели чаще и тяжелее по сравнению со спокойными сородичами.

В России выявлено почти 459 тысяч заражений коронавирусом, скончались 5725 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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