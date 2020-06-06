Свыше 6,8 млн человек получили положительный результат на COVID в мире

Число выявленных за время пандемии случаев заражения новым типом коронавирусом COVID-19 превысило 6,8 млн человек. Об этом свидетельствует портал Worldometrics.

Кроме того, от заболевания излечились 3 311 644 пациента.

При этом жертвами коронавирусной инфекции стали 396 896 граждан.

Среди активных случаев, число которых составляет 3 100 224 человека, в тяжелом состоянии находятся 53 499 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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