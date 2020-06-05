Названа причина смерти Юлии Норкиной
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Журналистка Юлия Норкина умерла от инфаркта. Об этом рассказал ее друг Сергей Спицин «Комсомольской правде».
По его словам, инфаркт случился на фоне стресса. Норкина переживала из-за проблем с переходом старшего сына в школу и общей ситуацией с коронавирусом.
«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал Спицин.
Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Прощание с ней состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино около 13.30 мск.