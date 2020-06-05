Названа причина смерти Юлии Норкиной

Журналистка Юлия Норкина умерла от инфаркта. Об этом рассказал ее друг Сергей Спицин «Комсомольской правде».

По его словам, инфаркт случился на фоне стресса. Норкина переживала из-за проблем с переходом старшего сына в школу и общей ситуацией с коронавирусом.

«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал Спицин.

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Прощание с ней состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино около 13.30 мск.