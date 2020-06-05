Названо число заболевших петербургских медиков

В Санкт-Петербурге болеют примерно 20% работников скорой помощи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.

Соловьева отметила, что здоровым работникам приходится брать дополнительные смены и переносить отпуска.

Также начальник отдела добавила, что ситуация вызывает задержки в выездах, но врачи стараются это исправить.

По информации региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса, на 26 мая в городе коронавирусом болели больше трех тысяч, умерли восемь врачей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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