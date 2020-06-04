Власти Нью-Йорка выразили соболезнования родным Джорджа Флойда

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и генпрокурор штата Летиция Джеймс выразили соболезнования родным афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала массовые протесты в США, пишет РИА «Новости».

«Мы здесь, чтобы поддержать Терренса (брата Джорджа Флойда, присутствующего на мероприятии) и всю его семью», — приводятся слова де Блазио.

«Терренс, знай, что в то время как мы сейчас боремся за справедливость, ты и твоя семья не одни», — также приводятся слова Джеймс.

25 мая сотрудник полиции Миннеаполиса при задержании мужчины встал коленом на его шею. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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