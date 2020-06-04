В Петербурге ребенок выпал с 12 этажа

В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок выпал из окна 12-го этажа, в отношении родителей начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Инцидент произошел в доме на улице Вавиловых вечером в среду, 3 июня. Известно, что в этот момент родители малыша находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок госпитализирован с различными травмами в тяжелом состоянии.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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