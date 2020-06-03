Кадыров призвал не верить в «чипизацию» и установку вышек 5G в регионе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население не верить в «чипизацию» для управления людьми и опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что среди жителей республики в соцсетях распространяются слухи о том, что в Чечню якобы прибыла техника для установки вышек 5G. В разошедшейся аудиозаписи женщина заявляет, что плохо себя чувствует, объясняя свое состояние новыми технологиями.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что в регионе еще нет полноценного покрытия 4G, из-за чего дети не могут дистанционно заниматься.

Глава региона отметил, что в соседних республиках из-за подобных провокаций люди повредили вышки и теперь жалуются, что остались без связи.

Кадыров призвал местных жителей не верить в «чипизацию» и заверил, что «первым бы встал» против этой технологии.

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