Минздрав назвал лекарства для профилактики COVID-19

Для химиопрофилактики коронавирусной инфекции рассматривается гидроксихлорохин или мефлохин. Об этом сказано в рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19.

Так, для профилактики инфекции у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α).

Кроме того, в нескольких странах из-за сложной эпидемической ситуации медикаментозную профилактику проводят хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином.

«Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α», — уточнили в ведомстве.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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