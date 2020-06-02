Москва в борьбе с COVID-19 использовала 50% созданных медицинских мощностей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что развернутые в столице медицинские мощности для борьбы с новой коронавирусной инфекцией были использованы только наполовину, передает РИА «Новости».

По его словам, мощности, которые были созданы в городе, не были задействованы и на 50%. Он подчеркнул, что «самый плохой сценарий развития событий» в столице удалось миновать.

«Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами», — отметил Собянин.

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