Роспотребнадзор рекомендует тестировать на COVID-19 при госпитализации

Медицинским учреждениям следует проводить тестирование на коронавирус нового типа всем планово госпитализированным пациентам, сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора.

Тестирование должно проводиться не ранее, чем за семь дней до поступления пациента, указано в документе. Отмечается, что при экстренном поступлении анализы должны быть проведены в приемном отделении.

По последней информации, в России выявлен 423 741 случай COVID-19, в том числе 5037 летальных исходов. Всего выздоровели 186 985 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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