Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосующих по поправкам в Конституцию

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан, голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию России на участках. Документ опубликован на сайте ведомства.

Граждане должны иметь при себе одноразовые перчатки и маску, а также собственную ручку и паспорт. Маску придется снять во время прохождения идентификации личности, отмечается в документе.

Находиться в кабине для голосования следует не более 15 минут, при этом важно избегать прикосновений к стенкам кабины, подчеркивает Роспотребнадзор. Кроме того, на участках нужно соблюдать санитарную дистанцию в 1,5-2 метра.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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