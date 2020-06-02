«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодный опасности в связи с усилением ветра, сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение из-за усиления ветра будет действовать в столице и по области до 12.00 3 июня.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.

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