Ракова объяснила, как Москва спаслась от «итальянского сценария» с COVID-19

Москве удалось избежать повторения «итальянского сценария» развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции благодаря своевременному созданию коечного фонда, заявил вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам вице-мэра, за время развития пандемии в Москве создали пять резервных госпиталей, которые вмещали около 10 тысяч коек. При этом даже на пике распространения заболевания «ни разу не было дефицита коечных мест», подчеркнула Ракова.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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