В МИД Китая призвали уважать суверенитет Ирана и стран Персидского залива

Ван И: суверенитет Ирана и всех стран Персидского залива следует уважать

Суверенитет Ирана и других стран Персидского залива следует уважать. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции в рамках четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, передает ТАСС.

«Нельзя безрассудно применять военную силу, сила оружия не означает правоты. Мир не должен возвращаться к практике повсеместного применения силы, которая не доказывает мощь», — сказал министр.

Ван И добавил, что Китай также выступает против вмешательства во внутренние дела стран. По его словам, дела Ближнего Востока должны решать «народы-хозяева». При этом попытки «цветных революций» не получат поддержки у населения, подчеркнул глава МИД КНР.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в США уличили Китай в помощи Ирану.