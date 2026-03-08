Журналист оценил способность США снабдить Украину ракетами для Patriot

Соединенные Штаты не смогут предоставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, о которых просит глава государства Владимир Зеленский. Об этом в эфире немецкого телеканала Welt заявил корреспондент Кристоф Ваннер.

«У американцев нет таких больших запасов [ракет для Patriot]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — отметил журналист.

При этом он выразил уверенность, что Зеленский в любом случае выполнит требование США направить на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с дронами, если оно поступит. По мнению Ваннера, украинский лидер подчинится, так как нуждается в поставках оружия от Вашингтона.

5 марта Зеленский заявил, что Киев может направить на Ближний Восток средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и своих специалистов после запроса со стороны американского руководства. Как сказал глава государства, Украина готова подключиться к защите расположенных в регионе стран, на территории которых находятся авиабазы Соединенных Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, что США и Украина обсуждают возможность создания системы «Небесная крепость» на Ближнем Востоке.