Разрушилась часть железнодорожного моста под Мурманском
В Мурманской области разрушилась часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющий Мурманск с остальной частью России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
Причиной обрушения стали растаявший снег и большая водность реки Кола, которые подмыли насыпь опоры моста на перегоне станции Кола – станция Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур.
Отмечается, что ни один рабочий не пострадал.
С субботы, 30 мая, на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту, пассажиров перевозят автобусами.
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