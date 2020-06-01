В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост

В Киеве сотрудники полиции перекрыли движение на метромосту, который угрожал взорвать неизвестный, сообщают украинские СМИ.

По данным СМИ, на мост в настоящее время не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов. Все подъезды и подходы перекрыты красной запрещающей лентой. Кроме того, там дежурят несколько десятков полицейских.

Уточняется, что на самом мосту сначала стоял пустой поезд метрополитена, однако позже он уехал. Также на проезжей части находится автомобиль полиции и белый автобус, в котором, предположительно, находится неизвестный, который угрожал взорвать мост. Спустя время к мосту прибыл бронированный автомобиль.

В сентябре 2019 года была проведена спецоперация, в ходе которой задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост метро в Киеве. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта». Но позднее в киевской полиции заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, так как подозревают его в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.

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