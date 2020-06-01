Минпросвещения планирует провести очные школьные выпускные

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют провести выпускной для школьников в очном формате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что привычный уклад жизни восстановится и министерство приложит для этого усилия.

«И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — добавил Кравцов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев поздравил выпускников школ с последним звонком, который в Подмосковье впервые прошёл в онлайн-формате

— Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять

— В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня