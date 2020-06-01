В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Причиной смерти называется двухсторонняя пневмония.

«Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

Известно, что за время служения митрополита были восстановлены семь монастырей, открыто свыше 210 приходов, а также начало вновь действовать Чебоксарское духовное училище.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Он принадлежал к древнему священному роду, возникшему в XVII веке.