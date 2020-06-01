Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей являются одними из ключевых общенациональных приоритетов.

Президент подчеркнул, что важны здоровье и счастье детей, чтобы они были окружены заботой и любовью.

А также Путин обратил внимание на то, что Международный день защиты детей направлен на привлечение внимания государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, улучшения системы образования, охраны здоровья.

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