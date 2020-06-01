Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей являются одними из ключевых общенациональных приоритетов.
Президент подчеркнул, что важны здоровье и счастье детей, чтобы они были окружены заботой и любовью.
А также Путин обратил внимание на то, что Международный день защиты детей направлен на привлечение внимания государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, улучшения системы образования, охраны здоровья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей