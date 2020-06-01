В Москве 1 июня ожидается до +14°С

В столице и Подмосковье в понедельник, 1 июня, ожидается до +14°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +12°C до +14°C, а ночью — от +7°C до +9°C.

В небе будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер подует северный, северо-восточный, 6-11 м/с. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.