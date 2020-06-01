Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территории будет около нормы в июне, передает ТАСС.

По его словам, «очагом жаркой погоды» в этом месяце станет «Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией». При этом на Чукотке также «ожидается жаркий месяц», заявил специалист.

По словам синоптика, на европейской части страны среднемесячная температура в июне ожидается около нормы, но небольшие отклонения от нормы в сторону понижения температуры могут наблюдаться «к Западу от Москвы». Это относится к Смоленской, Брянской, Тверской областях, сообщил метеоролог.

«Речь не о холодной погоде, конечно», — сказал Вильфанд.

Также он отметил, что в начале первого месяца лета на европейской территории России будет наблюдаться «настоящая арктическая свежесть».

Кроме того, Вильфанд допустил, что в июне ожидаются «волны тепла», когда температура «будет выше нормы» на 5–6 °С.