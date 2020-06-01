В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, у этих пациентов была подтверждена пневмония. Кроме того, их тесты на коронавирус были положительными.

Всего в cтолице от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 553 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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