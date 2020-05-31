Риски передачи COVID в больнице и в магазине оценили в Минздраве

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова рассказала о рисках передачи нового типа коронавируса COVID-19 в медицинских учреждениях и в магазинах. Об этом она заявила в эфире «России 24».

Представитель ведомства отметила, что риск заражения коронавирусной инфекцией в магазине выше, чем в больнице.

«С обычным пациентом легкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — уточнила Семенова.

Она добавила, что этот показатель связан с тем, что сотрудники больниц используют индивидуальные средства защиты в виде перчаток, костюмов и масок.

Кроме того, по ее мнению, недопустимым является принудительное привлечение студентов к работе с больными в медучреждениях в период пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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