За сутки в России скончались от коронавируса еще 138 человек
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За минувшие сутки в России умерли после заражения коронавирусом 138 человек, уточнили в оперативном штабе.
В частности, в Москве скончались 69 человек, в Московской области умерли еще 25 пациентов с COVID-19, а в Санкт-Петербурге --13.
С начала эпидемии число летальных случаев в стране достигло 4 693. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268. Таким образом, общее число обнаруженных заболевших в стране достигло 405 843.
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