Май 2020 года в Москве стал самым влажным в истории

Май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Он рассказал, что на текущий момент выпало уже почти три месячных нормы осадков.

Синоптик отметил, что цифра рекорда — не окончательная, поскольку в течение дня дожди в Москве продолжатся.

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