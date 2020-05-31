Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тысяч человек

За минувшие сутки в московских больницах были выписаны после выздоровления от коронавируса еще 1 855 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 80 179 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно данным на 30 мая, в Москве выявили более 178 тыс. заболевших, умерли — 2 408. Всего в России зафиксировали 396 575 случаев коронавируса.

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